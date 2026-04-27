Carlos, el comunicador que fue asesinado en Alta Verapaz

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El comunicador fue atacado a escasos metros de su vivienda.

EN CONTEXTO: Periodista guatemalteco muere en ataque armado

El gremio de prensa y la sociedad civil se encuentran de luto tras el trágico fallecimiento de Carlos Humberto Cal Ical, destacado comunicador social con una trayectoria de más de un cuarto de siglo, quien fue víctima de un ataque armado directo la noche de este domingo 26 de abril de 2026.

El hecho violento se registró a escasos metros de la vivienda del comunicador. Según testigos, Cal Ical fue interceptado por sujetos desconocidos que abrieron fuego de manera indiscriminada antes de darse a la fuga.

(Foto: Edwin Gua/colaborador)

Integrantes de los Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al lugar tras recibir múltiples llamadas de alerta; sin embargo, tras evaluar a la víctima, confirmaron que presentaba cinco impactos de proyectil de arma de fuego en órganos vitales, heridas que le provocaron la muerte de forma instantánea.

Un legado de cultura y tradición

Con más de 25 años de ejercicio profesional, Carlos Cal se consolidó como la voz de la identidad local.

Su labor técnica y periodística se centró en la promoción de eventos culturales y tradiciones que definen a la región, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de comunicadores y un pilar en la preservación del patrimonio intangible de su comunidad.

(Foto: Edwin Gua/colaborador)

Clamor de Justicia

La noticia ha provocado una ola de indignación que ha trascendido las redes sociales. Diversos sectores de la población civil han manifestado su repudio ante este crimen, exigiendo al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC) una investigación exhaustiva y transparente.

"No solo han callado una voz, han golpeado el corazón de nuestra cultura", manifestaron líderes comunitarios, quienes exigen que el caso no quede en la impunidad.

Carlos formó parte de la Hermandad de Jesus Nazareno de la Reseña(Foto: Edwin Gua/colaborador)

La escena del crimen permaneció bajo resguardo policial durante varias horas para la recolección de indicios balísticos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden los primeros avances sobre el móvil de este atentado que enluta al periodismo regional.