El calor de Coatepeque consagra a McPherson tras una fuga memorable

El mexicano Carlos McPherson, del Olinka Specialized, se adjudicó el triunfo de la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, que tuvo su línea de meta en el calor de Coatepeque, Quetzaltenango, después de 191.6 kilómetros de recorrido.

McPherson, quien protagonizó una prolongada fuga junto al colombiano Jonathan Restrepo, su compatriota y compañero Ulises Castillo, el panameño Cristopher Jurado y el neerlandés Jeen de Jong, supo rematar en el último embalaje para coronarse ganador.

La diferencia de lote de escapados alcanzó más de los 5 minutos respecto de un pelotón, que no bajó la guardia y logró recortar distancia hasta los 17 segundos, lo cual fue clave para que el colombiano Cristian Muñoz conservara el suéter amarillo.

El vencedor del día cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 21 minutos y 22 segundos, escoltado por Jurado, a 5 segundos. Completó el podio el también azteca Ulises Castillo, a 11 segundos.

Gerson Toc, del ECA Electricidad, quien llegó junto a la caravana multicolor en el séptimo puesto se erigió como el mejor guatemalteco de la exigente jornada que partió desde Ciudad Vieja y desfiló por Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.

La quinta etapa del giro nacional se disputará este lunes, con un tramo de 109.3 kilómetros y saldrá desde Retalhuleu con rumbo a San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.