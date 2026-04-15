Carmen, del icónico puesto del mercado central "Doña Mela" destaca en Brasil

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Carmen, conocido personaje del Mercado Central de Ciudad de Guatemala, al liderar el puesto de antojitos "Doña Mela" está en Brasil para dar a conocer los sabores nacionales.

La guardiana de la cocina guatemalteca participa en la presentación de Guatemala como destino turístico en la WTM Latin America en São Paulo, Brasil.

Carmen compartió sus populares chiles rellenos a los asistentes a una charla acerca de la oferta gastronómica del país.

Foto: Tik Tok.

También mostraron las tortillas recién salidas del comal, las salsas, las dobladas y otras delicias.

"Qué tal Doña Carmen, ¿cómo le va?", le preguntó el chef Nestor Sical al buscarla.

"Aquí haciendo como si hacemos", le contestó Carmen.

"¿No quiere hacer eso en Brasil?", le dijo Sical.

Foto: Tik Tok.

"¡Va!" contestó ella mientras se aprecia cómo emprendían la aventura al país sudamericano.

El WTM Latin America en São Paulo, Brasil es uno de los principales eventos turísticos de la región, destacando en abril de 2026 por reunir a más de 837 expositores de 49 países. Es una feria B2B enfocada en oportunidades de negocios, redes de contacto y tendencias del sector turístico latinoamericano.

Antojitos Doña Mela

Se trata de un puesto de comida tradicional guatemalteca ubicado en el interior del Mercado Central, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Tiene 75 años de existencia y destaca por sus refacciones que incluyen atol, tostadas, dobladas, rellenitos y especialidades.

Doña Mela fue su fundadora, quien fue conocida por personalidades guatemaltecas, políticos y presidentes, desde que tenía 10 años ayudó a su mamá a vender comida en un puesto callejero, según cuenta Carmen, su hija, quien ahora está a cargo del negocio.

Foto: Nuestro Diario.

Según Carmen, Doña Mela se ocupó de sus hermanos cuando su mamá falleció, levantándose a las 3 de la mañana para cocinar.

Falleció a causa de problemas en el riñón, hígado y pulmón, como consecuencia de la diabetes, desde ahí Carmen honra su memoria en la cocina.

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