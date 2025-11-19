La joven que murió luego de sufrir un trágico accidente

-

La cabecera departamental de Escuintla fue escenario de una tragedia vial cuando Carol Gabriela Hernández, de 33 años, falleció tras ser arrollada por un bus extraurbano.

Un lamentable accidente de tránsito se registró en la 6a. avenida y 13 calle de la cabecera departamental de Escuintla la noche del pasado martes 18 de noviembre.

En el lugar falleció Carol Gabriela Hernández Serón, de 33 años, luego de haber sido arrollada por un bus extraurbano de la ruta 4.

Según relataron los testigos, la víctima se desplazaba en su vehículo de dos ruedas, cuando por motivos que se desconocen, el bus la atropelló ocasionándole la muerte.

Bomberos Voluntarios fueron alertados para atender la emergencia, pero al llegar al lugar constataron que Hernández Serón ya no contaba con signos vitales.

Familiares llegaron a la escena e identificaron a la víctima, quien era residente de la colonia Jacarandas I y laboraba en el Organismo Judicial de Escuintla.

El bus fue detenido al igual que el piloto a unos metros del percance, por lo que las autoridades correspondientes realizaron las diligencias correspondientes y se está a la espera de determinar la causa del accidente.

Velación e inhumación

Carol Gabriela fue velada este miércoles 19 de noviembre y será inhumada el próximo jueves 20 en el Camposanto Los Almendros a las 14:00 horas.