Doble accidente se registra en la ruta Interamericana este miércoles

El asfalto mojado por la lluvia ha sido la causa de un doble accidente de tránsito registrado este miércoles 19 de noviembre en la ruta Interamericana.

Dos accidentes de tránsito se han registrado en la ruta Interamericana durante este miércoles 19 de noviembre.

El primero de ellos fue luego de que el conductor de un automóvil perdiera el control del mismo y cayera a una hondonada, en el kilómetro 43.5 de dicha ruta.

El piloto resultó con golpes y alteración nerviosa, por lo que fue atendido en el lugar por los Bomberos Voluntarios.

El conductor de un automóvil, pierde el control del mismo y cae a una hondonada, en el kilómetro 43.5 de la ruta interamericana. El piloto resultó con golpes y alteración nerviosa siendo atendido en el lugar. #CVBalServicio pic.twitter.com/9bw7tXkk1u — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 19, 2025

Colisión

Un segundo accidente se registró minutos más tarde, esta vez en el kilómetro 42 de la misma ruta.

En esta ocasión, un vehículo colisionó en el arriate central de la carretera, donde los tripulantes del mismo sufrieron de alteración nerviosa.

Por lo tanto, fueron atendidos por los socorristas, quienes indicaron que las víctimas no necesitaron ser trasladados a un centro asistencial.

La causa que pudo ocasionar estos percances viales, es el asfalto mojado, ya que se había hecho presente la lluvia en el sector durante esta mañana.