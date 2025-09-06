Vías alternas: tránsito complicado por la 6K nocturna de este sábado en la Usac

La carrera, organizada por la Usac, ya está ocasionado tránsito en todo el sector.
OTRAS NOTICIAS: Dos olas de tránsito se esperan para este viernes 12 de septiembre
Este sábado se correrá la 6K nocturna, organizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), con motivo de los 350 años de la tricentenaria.
Esta actividad está ocasionando tránsito en el sector, pues los parqueos internos ya están llenos, repercutiendo en el paso por el Periférico, zona 7 y 11.
Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra, sugiere tomar vías alternas como la Calzada Aguilar Batres, 13 calle y Cejusa.
También los carriles auxiliares del Periférico que conducen para Tulam Tzu, Calzada San Juan y Las Charcas.
La Avenida Petapa, Calzada Atanasio Tzul y la VAS están libres.