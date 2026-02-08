Carreras y Mbappé guían la victoria del Real Madrid en Mestalla

-

El Real Madrid consiguió este domingo una victoria clave de 2-0 en su visita al Valencia en Mestalla, en duelo correspondiente a la jornada 23 de la Liga Española, resultado que le permite mantenerse firme en la pelea por el liderato del campeonato.

El conjunto merengue, dirigido por Álvaro Arbeloa, afrontó el compromiso con varias bajas importantes, entre ellas la de Vinícius Jr. por acumulación de tarjetas y la de Rodrygo Goes por una lesión muscular. A pesar de ello, el cuadro blanco salió decidido a buscar los tres puntos frente a un Valencia necesitado de sumar, pero que mostró carácter para plantarle cara al visitante.

El primer tiempo fue muy disputado y con pocas concesiones. El Real Madrid tomó la iniciativa y generó varias aproximaciones al arco rival, aunque sin la puntería necesaria de sus delanteros, encabezados por Kylian Mbappé, para abrir el marcador antes del descanso.

FP: @valenciacf 0-2 @RealMadrid

⚽ 65' Carreras

⚽ 90'+1' @KMbappe

@Emirates pic.twitter.com/9zNo86SfFo — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 8, 2026

En la segunda mitad, el encuentro mantuvo la misma intensidad hasta que, al minuto 65, Álvaro Carreras rompió la igualdad con una gran jugada individual que terminó en el 1-0 para los merengues, un gol que dio tranquilidad al equipo visitante.

Cuando el partido se acercaba a su final, el Real sentenció el triunfo. Al minuto 90+1, Kylian Mbappé apareció para marcar el segundo tanto y confirmar su condición de máximo goleador del torneo, sellando así el 2-0 definitivo en Mestalla.

Con este resultado, el Real Madrid suma tres puntos vitales que lo mantienen en la lucha directa por el liderato de La Liga, que actualmente pertenece al Barcelona con 58 unidades.