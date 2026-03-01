El Comando Central de EE. UU. comparte video del operativo para atacar a Irán

-

Estados Unidos ejecutó la "Operación Furia Épica" para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, según las autoridades estadounidenses.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) publicó un video del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel de este sábado contra Irán, que muestra aviones de combate y misiles guiados que fueron disparados.

Los bombardeos acabaron con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei (Ali Khamenei), en Teherán, el cual era uno de los objetivos de los ataques para terminar con el régimen de ese país.

El Centcom inició la "Operación Furia Épica" este sábado 28 de febrero, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las fuerzas estadounidenses y sus aliados comenzaron a atacar objetivos a la 1:15 a. m. (hora del este) para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando las ubicaciones que representaban una amenaza inminente, según indicó el Comando.

Los objetivos incluían las instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las capacidades de defensa aérea iraníes, los sitios de lanzamiento de misiles y drones, y los aeródromos militares.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

"Acción contundente"

"El presidente ordenó una acción contundente, y nuestros valientes soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, guardianes y guardacostas están respondiendo a la llamada", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom.

Tras la oleada inicial de ataques estadounidenses y sus aliados, las fuerzas del Comando Central se defendieron con éxito de cientos de ataques con misiles y drones iraníes. No se reportaron bajas estadounidenses ni heridos en combate.

Los daños a las instalaciones estadounidenses fueron mínimos y no han afectado las operaciones. Las primeras horas de la operación incluyeron municiones de precisión lanzadas desde aire, tierra y mar, según el Centcom.

Además, la Fuerza de Tarea Scorpion Strike del Comando empleó drones de ataque unidireccionales de bajo costo por primera vez en combate.

La Operación Furia Épica implica la mayor concentración regional de potencia de fuego militar estadounidense en una generación, agregó el Centcom.