Secretario de Guerra: "No toleraremos misiles contra el pueblo estadounidense"

El secretario de Guerra Pete Hegseth publicó en sus redes sociales un mensaje que no tolerarán misiles potentes dirigidos contra el pueblo estadounidense.
Pete Hegseth, secretario de Guerra del gobierno de Donald Trump, manifestó en su red social de X, que el régimen iraní tuvo su oportunidad, pero se negó a llegar a un acuerdo, y ahora sufre las consecuencias.
También afirmó: "no toleraremos misiles potentes dirigidos contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La armada iraní será destruida. Y, como ha dicho el presidente Trump toda su vida, Irán nunca tendrá un arma nuclear".
El pronunciamiento del funcionario fue emitido este sábado, tras conocerse la muerte de Ali Jamenei, lider supremo iraní, quien cayó abatido este sábado en Teherán.
"Durante casi cincuenta años, Irán ha atacado y asesinado a estadounidenses, siempre buscando las armas más poderosas del mundo para impulsar su causa radical. Anoche, a diferencia de cualquier presidente anterior, el presidente Trump comenzó a lidiar con este cáncer", agregó Hegseth.
El funcionario refirió que EE.UU. no inició el conflicto, "pero lo terminaremos", expresó y adelantó que "si matan o amenazan a estadounidenses en cualquier parte del mundo, como lo ha hecho Irán, los perseguiremos y los mataremos".
Además, describió que los militares estadounidenses "son los mejores guerreros del mundo y están totalmente entregados a nuestros objetivos".