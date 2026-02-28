José Toledo se retira del New Zealand Open 2026 por una lesión

-

"No pude más. Lo intenté todo con los fisioterapeutas, pero el dolor no me dejó continuar", comentó Toledo, al ser contactado hasta Nueva Zelanda, donde disputaba el Open de golf 2026 de ese país. Y es que el jugador, había avanzado el corte de este viernes, y disputaría las rondas finales, pero las dolencias en espalda evitaron que terminaran el tercer día de competencia, y por ende se retirara del torneo.

OTRAS NOTICIAS: Golfista guatemalteco José Toledo avanza en el New Zeland Open 2026

Este sábado, Toledo enfrentaría la tercera ronda del certamen, que finalizará este domingo, pero lamentablemente, en las prácticas previas al inicio de la ronda, sintió una molestia en la espalda, lo que evitó su continuidad en el torneo.

"Estábamos jugando a 5 y 6 grados. Lamentablemente, sentí un jalón en mi espalda, y no tuve la mejor de las suertes con mi estado físico en esta semana. Siempre he sido un golfista preocupado por estar lo mejor preparado, pero traté de todas las formas en jugar la ronda, lamentablemente me tuve que retirar en el sexto hoyo, debido a que, ya no logré girar para hacer el movimiento al tirar. Creo que fue lo más sabio para que la lesión no fuese más grave", comentó Toledo.

Una molestia en la espalda, evitó que el guatemalteco, José Toledo, finalizara el tercer día de competencia del New Zealand Open 2026. (Foto: José Toledo)

Ahora, el guatemalteco tomará un mes de preparación, ya que, tiene contemplado participar en la tercera fecha de la gira asiática, la cual, se desarrollará en Japón, del 2 al 5 de abril, con la realización del International Series Japan, que se jugará en el Caledonia Golf Club.

"En este mes tengo planeado ir a Guatemala a jugar el Abierto Hacienda Nueva (7 al 15 de marzo), luego disputar un torneo de la Gira Mexicana, así que tengo una semana para prepararme, llegar a casa, y hacerme todos los exámenes, ratificar que no tengo nada grave, y así estar listo cuanto antes", agregó el guatemalteco.