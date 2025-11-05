Carretera al Atlántico: la visión de Árbenz para romper monopolio

-

La Carretera al Atlántico (CA-9) es una arteria vital para el desarrollo vial de Guatemala. Conozca la historia de esta importante ruta Capital Puerto Barrios, que fue concebida por el expresidente Jacobo Árbenz Guzmán en 1951 con el objetivo estratégico de romper el monopolio IRCA del ferrocarril. Aunque Árbenz no logró finalizar la obra, la infraestructura vial que impulsó sigue vigente y culminó en su actual designación como Carretera Jacobo Árbenz Guzmán, demostrando el impacto de la CA-9.

Propiciar el desarrollo económico y social de una nación requiere infraestructura vial adecuada. Esto lo tenía claro el presidente Jacobo Árbenz Guzmán, quien al tomar posesión enfatizó que quería que Guatemala fuera autosuficiente y con caminos dignos, lo cual hizo surgir el proyecto de la carretera al Atlántico.





Entrada al paso a desnivel ubicado en el kilómetro 47, que permite el ingreso a varias comunidades. (Foto: Olga Leticia Vásquez/Colaboradora)

El objetivo era romper con el monopolio del ferrocarril de International Railways of Centro América (IRCA), que era el único medio de transporte que llegaba al puerto de Matías de Gálvez, más conocido como Santo Tomás.

El proyecto estuvo a cargo de la Dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, junto con el batallón de Ingenieros del Ejército. Los trabajos se dividieron en tres fases y comenzaron en febrero de 1951.





Sobre toda la ruta se pueden observar áreas boscosas. (Foto: Olga Leticia Vásquez/Colaboradora)

La primera fase fue de Guatemala al río Motagua, la segunda abarcaría Agua Caliente, río Plátanos, Guastatoya, río Achiotes y el río Huijo; y la tercera del río Achiotes hasta Puerto Barrios. Para esta obra se licitó la compra de maquinaria, con un costo total de Q3 millones, y se tenía planificado terminar en tres años.





La ruta que transformó la economía: Carretera al Atlántico (CA-9) (Foto: Olga Leticia Vásquez/Colaboradora)

Sin embargo, el quetzalteco Árbenz no la concluyó y esta fue inaugurada por el presidente Miguel Ydígoras Fuentes, el 29 de noviembre de 1959. La ruta permitía el paso de mercancías y personas desde la capital hasta Puerto Barrios, Izabal, pero también sirvió de acceso a las Verapaces y Petén.





La carretera conecta la capital con Puerto Barrios, Izabal. (Foto: Olga Leticia Vásquez/Colaboradora)

Al ser una de las arterias más importantes en el país, en el 2006 el gobierno de Taiwán apoyó los trabajos de ampliación de la carretera, los cuales fueron terminados 18 meses después e inaugurados por el gobierno de Óscar Berger.

El 13 de enero de 2012 se entregó otra parte de la ampliación y se aprovechó para bautizar la carretera con el nombre del expresidente Jacobo Árbenz Guzmán, nacido en la ciudad de Quetzaltenango, como parte del Acuerdo de Solución Amistosa 12546, firmado entre la CIDH y el gobierno del presidente Álvaro Colom.