Carretera a El Salvador: Así se encuentra el tránsito este jueves

Hechos vehiculares y trabajos de construcción han complicado el tránsito este jueves.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó este jueves 4 de diciembre que se registra tránsito lento en las zonas 10 y 15 de la ciudad de Guatemala.
Esto es en especial para quienes se dirigen hacia carretera a El Salvador.
En Santa Catarina Pinula se han reportado varios hechos vehiculares, pero el tránsito se ve más afectado por los trabajos de construcción que se realizan del puente en San José Pinula.
En el puente de Olmeca en Fraijanes, el transporte pesado no tiene viraje libre, lo que afecta la movilidad de los automovilistas que se dirigen de la ciudad capital hacia ese sector.
Yennifer López, agente de la PMT indicó que las vías alternas disponibles son: El Pulté, la ruta alterna al sur y la 20 calle de la zona 10 capitalina.