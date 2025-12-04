Versión Impresa
Temblor sacude parte del territorio nacional la tarde de este jueves

  • Por Geber Osorio
04 de diciembre de 2025, 13:09
El sismo fue sensible en el departamento de Escuintla. (Foto ilustrativa: istock)

El movimiento telúrico fue sensible en el departamento de Escuintla, durante esta tarde.

Un temblor se produjo a las 12:48 horas de este jueves 4 de diciembre.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.1.

La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Escuintla.

La profundidad del mismo ocurrió a 2.45 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni personas heridas.

