Temblor sacude parte del territorio nacional la tarde de este jueves

El movimiento telúrico fue sensible en el departamento de Escuintla, durante esta tarde.
Un temblor se produjo a las 12:48 horas de este jueves 4 de diciembre.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.1.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Escuintla.
La profundidad del mismo ocurrió a 2.45 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni personas heridas.