Hechos vehiculares, colisiones y manifestaciones de este lunes 20 de octubre

Para esta tarde no habrá carriles reversibles.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reportó algunos incidentes ocurridos este lunes en las calles de la ciudad.
Un motorista quedó lesionado tras la colisión de un auto y una motocicleta, esto ocurrió en el tramo norte de la calzada Atanasio Tzul, zona 12. Al lugar llegaron Bomberos Municipales para brindarle los primeros auxilios.
Por otro lado, la manifestación del 20 de octubre está concentrada en la Plaza de la Constitución, el paso por la Sexta Avenida está liberado. Sin embargo se pide precaución porque hay varios peatones en todos los alrededores.
Montejo afirma que esta tarde no serán habilitados los carriles reversibles debido a que la afluencia vehicular es baja.
Un derrame de aceite fue reportado en la Aguilar Batres y 4 calle de la zona 11. Esto dificultó el tránsito hacia el sur.