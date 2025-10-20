Francisco Jiménez ofrecerá un mensaje a la nación este lunes 20 de octubre

El funcionario se dirigirá a la nación esta tarde.
OTRAS NOTICIAS: MP va tras Francisco Jiménez, aún ministro de Gobernación
Francisco Jiménez, el aún ministro de Gobernación, anunció a través de su cuenta X que ofrecerá un mensaje a la nación este lunes 20 de octubre.
El mensaje será transmitido a partir de las 17:00 horas.
MP va tras Jiménez
La fiscal de Delitos Administrativos, Marilyn Castillo, confirmó que cuatro personas tienen orden de captura en el caso de la fuga de los pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.
Entre estas personas está la exviceministra Claudia Palencia, el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez; el alcaide de la cárcel, Eladio Ramos y el subdirector de la cárcel, Víctor Alvaño, de los cuales solo el último fue detenido.
Debido a que Jiménez aún no ha entregado el cargo de ministro, mantiene inmunidad y no puede ser capturado ni investigado.