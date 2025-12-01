El cartel que apareció en sector donde colapsó pasarela de la Aguilar Batres

-

Un cartel amarillo fue dejado en la zona donde cayó la pasarela el pasado 18 de octubre.

Un tráiler que llevaba un cilindro de grandes proporciones impactó contra una pasarela en la Calzada Aguilar Batres y 37 calle, con dirección hacia la ciudad de Guatemala, ubicada en la parada del Transmetro conocida como "La parada del Javier", el pasado 18 de octubre.

Desde entonces, a más de un mes del accidente, esa parte de la pasarela no ha sido habilitada.

Este lunes 1 de diciembre, apareció un cartel amarillo justo en el lugar, el cual resalta la importancia de la pasarela y la parada del Transmetro para los adultos mayores.

"Sin la pasarela afecta a las personas en muchas situaciones, principalmente en la salud de las personas mayores de edad", se lee en el mensaje.

Además, afirma que la falta de la parada del Transmetro en el sector, hace que muchas personas tengan que caminar varios kilómetros para llegar a su destino.

Autoridades afirmaron en su momento que la pasarela posee una estructura metálica, además de un suelo de concreto y vidrio en su alrededor, por lo cual reconstruirla llevará varios meses.