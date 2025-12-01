Versión Impresa
Esposos son víctimas de ataque armado dentro de su vivienda

  • Con información de Julio Vásquez/Colaborador
01 de diciembre de 2025, 06:33
Uno de ellos murió en el lugar. (Foto: archivo/Soy502)

Un violento ataque armado interrumpió la cena de una pareja de esposos. Hombres armados irrumpieron en la vivienda y atacaron a balazos a Frank Escobar, de 27 años, quien falleció en el lugar.

Una pareja de esposos se disponía a preparar la cena, cuando fue sorprendida por varios sujetos armados que irrumpieron su vivienda.

El hecho ocurrió en la colonia Santa Isabel, La Blanca, San Marcos.

Los criminales atacaron a balazos a la pareja, dejando fallecido a Frank Escobar, de 27 años, mientras, que Ester González, de 33 años, sobrevivió y fue trasladada en estado grave por los Bomberos Municipales Departamentales al Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango. 

El joven de 27 años falleció en el lugar (Foto: Julio Vásquez/ Nuestro Diario)
Escobar era conocido como el "Piña" o el "Oso".

Según testigos, la mujer trató de correr dentro de la vivienda y aún herida logró esconderse. Sin embargo, Escobar quedó tendido en el lugar con varios impactos de bala.

