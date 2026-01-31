Casa Médica anuncia apertura de su sala de ventas de zona 14 en Plaza Lume

Casa Médica anuncia la apertura de una nueva sala de ventas en zona 14, como parte de su plan de expansión a nivel nacional. La inauguración se llevó a cabo el sábado 31 de enero en Plaza Lumé, marcando la primera apertura del año para la marca.
Con motivo de esta inauguración, Casa Médica activó una promoción válida únicamente en la sala de ventas de Lumé zona 14:
- 30% de descuento en toda las salas de venta, aplicable al solicitar el código CM14 al momento de la compra.
La promoción estará vigente durante
- Sábado 31 de enero
- Lunes 2 de febrero
- Martes 3 de febrero
Plan de crecimiento
Durante 2026, Casa Médica proyecta la apertura de ocho nuevas salas de ventas. Con este plan, la marca cerrará el año con 22 puntos de atención a nivel nacional.
Para conocer más detalles sobre esta apertura y futuras ubicaciones, Casa Médica invita a seguir sus canales oficiales:
- Instagram y TikTok: @casamedicagt
- Sitio web: www.casamedica.com.gt