Arjona detiene show por propuesta de matrimonio (video)

Un emotivo momento se viralizó tras el concierto de Ricardo Arjona este sábado 8 de noviembre, cuando una pareja se comprometió en pleno show. El guatemalteco detuvo el espectáculo para felicitar a la pareja que lleva 8 años de relación
EN CONTEXTO: Pareja se compromete en la tercera noche de la Residencia de Ricardo Arjona
Un video que circula en redes sociales, muestra cómo una pareja que se encontraba entre el público del sexto concierto de Ricardo Arjona, este sábado 8 de noviembre, se comprometió en pleno show.
¡Bien hecho!, le dijo el cantautor, quien detuvo por unos segundos el espectáculo para felicitar a la pareja que tiene una relación desde hace ocho años.
¡Ahora me le cumplís!, le advirtió Arjona.
Mira aquí el momento: