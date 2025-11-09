Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Arjona detiene show por propuesta de matrimonio (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
09 de noviembre de 2025, 10:53
El ritmo de las canciones Ricardo Arjona acompañaron este momento romántico. (Foto: Instagram)&nbsp;

El ritmo de las canciones Ricardo Arjona acompañaron este momento romántico. (Foto: Instagram) 

Un emotivo momento se viralizó tras el concierto de Ricardo Arjona este sábado 8 de noviembre, cuando una pareja se comprometió en pleno show. El guatemalteco detuvo el espectáculo para felicitar a la pareja que lleva 8 años de relación

EN CONTEXTO: Pareja se compromete en la tercera noche de la Residencia de Ricardo Arjona

Un video que circula en redes sociales, muestra cómo una pareja que se encontraba entre el público del sexto concierto de Ricardo Arjona, este sábado 8 de noviembre, se comprometió en pleno show. 

¡Bien hecho!, le dijo el cantautor, quien detuvo por unos segundos el espectáculo para felicitar a la pareja que tiene una relación desde hace ocho años. 

¡Ahora me le cumplís!, le advirtió Arjona.

Mira aquí el momento:

@london.sebas

Concierto Ricardo Arjona

♬ original sound - Sebastian Londoño

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar