Varias casas "penden de un hilo" en Ciudad Peronia

Pese a que desde septiembre del año pasado se denunció que varias viviendas de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, estaban a punto de caer al vacío, las familias continúan en riesgo.

Ana Victoria Lozano es una residente de la colonia Nueva Esperanza, desde hace más de 10 años vive con su familia en el lugar. El año pasado fue una de las más activas en denunciar la situación, pero lo peor es que, al parecer, nada ha cambiado.

Cuando se denunció el riesgo en el que se encuentran las viviendas, llegaron las autoridades de Gobierno y de la Municipalidad. Mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo una evaluación y declaró el área como inhabitable.

Las familias fueron llevadas a un albergue temporal, pero han pasado ya nueve meses y algunos continúan en el lugar; mientras otros decidieron volver a sus residencias por necesidad, a pesar del riesgo que implica para ellos y sus familias.

"¿Qué vamos a hacer? No es que seamos necios, lo que sucede es que las condiciones en el lugar no son las más adecuadas. Mi núcleo familiar lo integran 10 personas ¡Imagínese! ¿Qué hacíamos nosotros, todos allí en una covachita? Era imposible. Además, todas nuestras cosas se quedaron", lamentó Lozano, quien vive a escasos 20 metros del área que está a punto de derrumbarse.

Según la mujer, les prometieron que les darían una vivienda, pero después de varios meses aún no se ha resuelto el tema y las autoridades siguen sin darles alguna solución. Por el contrario, les informaron que debían abandonar el lugar porque están en alto riesgo.

Irregularidades

La Conred reportó un "nuevo desprendimiento en la corona del deslizamiento, entre las viviendas deshabitadas y la escuela del lugar, ambos ubicados en la zona cero. No se han registrado heridos, pues ninguna persona vive, ni transita por el lugar".

Mientras que el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, aseguró que no se ha podido solucionar el desfogue del agua que existe, debido a que se requiere invertir más de 1 millón de quetzales, dinero con el que no cuenta la Municipalidad.

Varias casas están a punto de caer en la comunidad El Regalito de Dios y Nueva Esperanza, de Ciudada Peronia, zona 8 de Villa Nueva. (Foto: Cortesía/Soy502)

Además, explicó que el proyecto habitacional donde se pretendía trasladar a las personas afectadas está detenido, ya que las autoridades del Gobierno anterior pagaron a la constructora 2 millones de quetzales sin que esta iniciara la construcción y porque el terreno donde se pretendía construir también es de alto riesgo.

"Yo no sé cómo ni por qué les adelantaron dinero si tenían un 0% de ejecución. A la gente se la querían llevar a un lugar de riesgo, allí caen aludes que vienen de Bárcenas. La Conred ya dijo que el terreno es inhabitable y nosotros también lo consideramos. No es que no se quiera ayudarles, el problema es que no los voy a mandar a otro peligro mayor", detalló Gramajo.

Asimismo, el alcalde confirmó que los vecinos ya fueron notificados, por parte del Juzgado Municipal, de que no se les permite permanecer en el lugar por el riesgo que representa.

"Ya recibimos la carta, pero ¿a dónde quieren que nos vayamos? En el albergue es un gran riesgo, si no nos morimos por un derrumbe, nos vamos a morir de coronavirus. Hay mucha gente allí. -Posibilidad de ir- con familiares, no tenemos, lo único que tenemos es esta casa que construimos con mucho sacrificio", lamentó Lozano.