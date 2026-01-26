Las Cascadas de Don Domingo, un sitio ideal para conectar con la naturaleza

-

El parque ecológico Las Cascadas de Don Domingo combina aventura y tranquilidad en un entorno natural. El lugar ofrece cascadas, miradores y áreas de descanso, ideal para desconectarte y disfrutar de la naturaleza de Santa Lucía Utatlán.

Ubicado en Santa Lucía Utatlán, a 35 kilómetros de la cabecera departamental de Sololá, se encuentra el centro ecológico Las Cascadas de Don Domingo, un parque natural que cuenta con siete hectáreas de bosque.

Aparte del verdor de la vegetación y el avistamiento de animales silvestres, quienes visitan este lugar pueden disfrutar del sonido causado por el agua que cae desde lo alto.

Se han instalado columpios gigantes y juegos infantiles, los cuales son utilizados por los visitantes. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

"Hay dos cascadas que se forman de manera natural en los nacimientos situados en la zona", explicó Juanito Saquic, administrador del lugar.

La intención de los propietarios es que la población cuente con un espacio al aire libre, donde pueda estar en contacto directo con la naturaleza.

Ahí invitan a los visitantes a desconectarse del ruido, las preocupaciones diarias y las pantallas de teléfono, al caminar por senderos abiertos entre los árboles.

Hay cuatro cabañas habilitadas y pueden ser utilizadas para pernoctar. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Tampoco faltan las veredas para los más aventureros, para sentirse con el ánimo de exploradores abriéndose paso entre los árboles.

Asimismo, se pueden acercar a los miradores para disfrutar del paisaje montañoso de la región, junto a áreas de descanso, juegos infantiles para que los niños se diviertan y lugares para escalar.

"El parque cuenta con cuatro cabañas para albergar al mismo número de personas o familias, una tienda y área de picnic", aseguró Saquic.

Se han habilitado espacios para que aves y otros animales puedan anidar en la zona. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Tampoco faltan los columpios gigantes para los amantes de las actividades extremas, quienes no vacilan en desafiar a las alturas al impulsarse y tener la ilusión de que vuelan encima de los árboles.

El vecino Moisés Ixcol externó su satisfacción por el funcionamiento de este espacio, ya que muchas familias podrán visitar el parque en los primeros meses del año.

Es un destino ideal para explorar la naturaleza de Sololá. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Toda el área que las rodea es un lugar que combina aventura y la tranquilidad de la naturaleza guatemalteca, ideal para una excursión de un día desde Panajachel o Sololá.

En resumen, las cascadas de Don Domingo son un destino natural popular para practicar el senderismo, oxigenar el cuerpo, despejar la mirada y disfrutar de cascadas refrescantes.

Los vecinos llegan al lugar para disfrutar de la naturaleza que ofrece este centro ecológico de recreación. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Siempre se recomienda llevar calzado, ropa cómoda, algún abrigo en caso de que haya frío y agua pura embotellada para reponer fuerzas, en caso de cansancio.

Así, este parque ecológico se ha convertido en una opción accesible para quienes buscan contacto directo con la naturaleza. El recorrido por el bosque, las áreas recreativas y los miradores crean un ambiente ideal para caminar, explorar y relajarte.

Permanece abierto de lunes a domingo, de 6:00 a 18:00 horas. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Cómo llegar

El acceso es por la carretera Interamericana, hasta llegar al kilómetro 148, donde se encuentra el cruce a Santa Clara La Laguna.

Cuatro kilómetros más adelante, ya en territorio del cantón Pamezabal, la entrada se localiza a mano derecha.

El parque está abierto de lunes a domingo, de 6:00 a 18:00 horas, y si quieres reservar tu estancia, puedes comunicarte al número de teléfono 6161-3427.