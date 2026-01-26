Mirador del Santiaguito: Aventura volcánica que combina paisajes y naturaleza

-

Observar la actividad del volcán Santiaguito de forma segura es posible desde un mirador ubicado en las faldas del volcán Santa María. La ruta combina senderismo, naturaleza y vistas espectaculares, ideal para quienes buscan experiencias al aire libre en Xela.

Poder observar la actividad volcánica es uno de los espectáculos naturales más impactantes que ofrece la naturaleza, una muestra viva del poder de la Tierra.

En Quetzaltenango, esta experiencia es posible desde una distancia segura que permite apreciar las características únicas del volcán Santiaguito, considerado uno de los más activos del país.

Lo recomendable es ascender en grupo y acompañados por un guía. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En días despejados, los visitantes pueden observar claramente la columna de ceniza y gas que se dispersa hacia el sur. El complejo volcánico está conformado por los domos El Brujo, El Monje, La Mitad y Caliente, siendo este último el que presenta mayor actividad explosiva.

El Mirador Clásico del Santiaguito, ubicado en las laderas del volcán Santa María, es un punto privilegiado para observar el coloso. Este destino se ha convertido en un sitio imperdible para los amantes de la naturaleza, el senderismo y los volcanes, ya que ofrece vistas espectaculares en condiciones seguras.

Es un punto único para observar el poder de la naturaleza de forma segura. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La caminata hacia el mirador es considerada de dificultad fácil a moderada y accesible para la mayoría de las personas. El recorrido inicia en la comunidad de Llanos del Pinal, en el Valle de Palajunoj, a aproximadamente 15 minutos en vehículo desde el centro histórico de Xela. El ascenso toma alrededor de 1 hora y 45 minutos, tiempo similar al descenso.

Durante el trayecto, los visitantes disfrutan de un paisaje montañoso impresionante, con abundante flora y fauna local. A medida que se avanza, la vegetación comienza a cubrirse de ceniza, evidencia de la constante actividad del volcán.

El ascenso paulatino permite también observar cómo la ciudad va desapareciendo entre las copas de los árboles y apreciar la imponente silueta del volcán Siete Orejas.

El Mirador Clásico del Santiaguito es un punto icónico para observar el complejo de domos volcánicos, aunque se recomienda consultar previamente las condiciones climáticas y posibles cierres temporales debido a lluvias o frentes fríos.

Se puede observar cómo las columnas de ceniza se elevan tras cada explosión. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Toma en cuenta

Entre las recomendaciones para realizar la caminata se incluyen el uso de calzado adecuado, ropa para protegerse del viento frío, llevar suficiente agua y, de preferencia, contratar un guía local para evitar extravíos, con costos que oscilan entre Q135 y Q175. Expertos sugieren iniciar el ascenso entre las 6:00 y 7:00 de la mañana para completar el descenso al mediodía.

La comunidad de Llanos del Pinal cuenta con áreas de parqueo para los visitantes, con tarifas variables según el tiempo de permanencia.

Sin duda, el Mirador del Santiaguito ofrece una experiencia única para quienes buscan contacto directo con uno de los fenómenos naturales más impresionantes.

Se recomienda llevar suficiente agua y algún refrigerio; también se pide evitar dejar la basura en el bosque. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Además de la vista al Santiaguito, el recorrido permite apreciar otros volcanes y montañas del altiplano occidental, por lo que el sitio se ha consolidado como una opción segura para conocer de cerca la actividad volcánica sin exponerse a riesgos.

La combinación de senderismo, paisaje y observación convierte la experiencia en una aventura que no puedes dejar pasar en tu próxima visita a Quetzaltenango.