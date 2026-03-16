Caso B410: Juez dicta clausura provisional a favor del abogado David Barrera

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David Barrera Maldonado, el abogado y notario que creó las empresas vinculadas al caso B410, logró una resolución a su favor.

En el juzgado de primera instancia penal de delitos de lavado de dinero, se desarrolló la audiencia de etapa intermedia por el caso B410 en contra del abogado David Barrera Maldonado.

La audiencia se desarrolló a puerta cerrada, debido a que la Ley de Lavado de Dinero, establece reserva en este tipo de casos.

Al finalizar la audiencia, el abogado Abraham Girón, explicó que el juez dictó la clausura provisional a favor de Barrera Maldonado.

"No podemos dar mucho detalle porque la investigación seguirá su curso. Poco a poco se va restaurando, se va limpiando la imagen de mi patrocinado. Se dio un paso muy importante, porque se entendió que la sindicación que se hizo en su momento, o la autoridad que denunció en su momento, no era la correcta". dijo Girón.

Aunque se dictó la clausura provisional, el juez otorgó un plazo de seis meses al Ministerio Público para que continúe la investigación y presente nuevos hechos, de lo contrario el caso será cerrado en definitiva.

Juez dictó clausura provisional a favor del abogado David Barrera Maldonado por caso B410 pic.twitter.com/f80AhIwcgm — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 16, 2026

El caso

El caso B410 nace luego que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunciara el 14 de agosto de 2024 operaciones irregulares de un grupo de empresas que aparentemente defraudaron tributariamente al Estado.

La SAT lo denominó B410 por ser 410 sociedades anónimas a las que se atribuyen anomalías, por ejemplo, que compartían contador y notario, así como direcciones de¡ domicilios fiscales que no existen.

Un notario guatemalteco de apellidos Barrera Maldonado constituyó en Belice una sociedad anónima de nombre "Alter Ego", con esa constitución regresó a Guatemala y empezó a crear sociedades anónimas.

La SAT identificó 410 de este tipo, pero con la información recabada por el MP, la cifra aumentó y podría llegar hasta más de 600 empresas, aunque no todas operaron o ya dejaron de operar.