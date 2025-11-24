Caso clínico de Guatemala es premiado en Universidad de Columbia

-

La excelencia médica guatemalteca fue reconocida internacionalmente luego de que la doctora Rebeca Chiyal Lacan, originaria de Santiago Atitlán, y el médico Mario César Ulín de Sololá, triunfaran en el Seminario Open Medical Institute (OMI), enfocado en Salud Materno-Infantil.

Los profesionales que representaron a Guatemala en Oaxaca, México, recibieron el premio "Excellent Case Presentation", destacando el talento médico guatemalteco y el liderazgo científico en la región ante académicos de la Universidad de Columbia.

La doctora Rebeca Chiyal Lacan, originaria del municipio de Santiago Atitlán, representó a Guatemala junto al médico Mario César Ulín, del Hospital Departamental de Sololá, en el seminario internacional "Maternal and Infant Health", organizado por el Open Medical Institute (OMI), se destacó por su excelencia académica y compromiso con la medicina materno-infantil.

El evento se realizó en el Centro Cultural San Pablo, en Oaxaca de Juárez, México, y reunió a profesionales de alto nivel provenientes de Latinoamérica y el país anfitrión.





Rebeca Chiyal y Mario César Ulín recibieron el reconocimiento en el seminario internacional. (Foto: Alfonso Guarquez/Colaborador)

Chiyal, coordinadora del Distrito Municipal de Salud, presentó en inglés el caso clínico "Successful Multidisciplinary Management of a Complex Case", que abordó el manejo integral de un caso materno-infantil, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Su exposición resaltó la coordinación efectiva entre los tres niveles de atención (primaria, secundaria y terciaria), logrando una resolución exitosa y ejemplar.

Junto a Mario César Ulín, Rebeca recibió el reconocimiento "Excellent Case Presentation", destacando entre decenas de especialistas.

El seminario contó con la dirección de un prestigioso cuerpo académico de la Universidad de Columbia, encabezado por Kathleen G. Brennan, y profesionales como Richard A. Polin, y la Dra. Jean-Ju Sheen.





Médicos de distintas partes del continente asistieron al evento. (Foto: Alfonso Guarquez/Colaborador)

Chiyal expresó su compromiso de servir como puente para que más médicos guatemaltecos accedan a oportunidades de actualización científica y de intercambio internacional. Señaló que su objetivo es fortalecer una red global de aprendizaje y demostrar que Guatemala cuenta con talento médico sobresaliente, digno de liderazgo en la región.

A la comunidad médica guatemalteca, la doctora Chiyal recordó: "Cada experiencia de aprendizaje nos recuerda que el conocimiento no tiene fronteras. A mis colegas les digo: crean en su vocación, sigan formándose y busquen siempre la excelencia académica. Juntos podemos construir una medicina fuerte, humana y reconocida en el mundo".

