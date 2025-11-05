Doble crimen: padre e hijo asesinados en ataque armado en carretera a Puerto Quetzal

-

Padre e hijo fueron víctimas de un ataque armado mientras viajaban en motocicleta por el kilómetro 84 de la ruta a Puerto Quetzal, resultando en un doble crimen. Pocas horas después de la tragedia, la PNC reportó la captura de un sospechoso

Carlos Castillo y su hijo Abitzael regresaban a su casa en motocicleta tras salir a dar una vuelta.

Cuando circulaban por el kilómetro 84 de la carretera hacia Puerto Quetzal, según versiones preliminares, hombres armados los atacaron y ambos quedaron tendidos a un costado del vehículo.

Familiares de las víctimas expresaron no conocer las razones del ataque contra Carlos y su hijo. (Foto: Nuestro Diario)

Varios conductores que transitaban por el lugar se detuvieron al verlos en el suelo e intentaron brindarles ayuda, sin embargo, las heridas fueron mortales para Carlos y su hijo.

Minutos después del hecho, los Bomberos Voluntarios confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

Tras el ataque armado los familiares que llegaron al sitio los identificaron y expresaron no conocer las razones del ataque.

Capturan a sospechoso

Pocas horas después, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron operativos en la zona y reportaron que en el kilómetro 107 de la antigua ruta al Puerto de San José, localizaron a varias personas reunidas y consumiendo bebidas.

El presunto asesino fue detenido en el kilómetro 107 de la ruta antigua a puerto San José. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Entre ellas se encontraba un hombre que, al ser registrado, llevaba un arma con 14 balas en el cargador. Según el informe policial, el sospechoso no presentó permiso de portación del arma y fue trasladado a la estación policial.

El sospechoso portaba un arma sin documentación con 14 balas en el cargador. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El detenido fue identificado como Danilo José Sánchez Beltrán, de 31 años. Testigos del ataque describieron a un sujeto cuyas características coincidían con las del aprehendido.

Familiares del hombre capturaron llegaron a la sede policial y negaron su implicación en los hechos. Sin embargo, las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación.

Las autoridades investigan como un posible robo que terminó con la muerte de un padre y su hijo. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

La principal hipótesis es que el ataque pudo originarse durante un intento de robo que terminó de manera violenta.