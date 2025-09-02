Investigan caso de enfermera que murió después de haber egresado de hospital

-

Dos días después de haber informado a sus superiores que se sentía mal, falleció la enfermera Carmen Barrutia, en el mismo hospital donde laboraba.

La muerte de una enfermera que laboraba en el Hospital Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, ha generado una investigación en ese centro, ya que la salubrista fue atendida en ese mismo recinto y dada de alta, aun en condición delicada, según denunciaron sus familiares.

Se trata de Carmen Maribel Barrutia, quien murió el pasado 26 de agosto, tras ser reingresada en el hospital, un día después de que se le dio el alta médica.

Autoridades de ese centro asistencial indicaron que se indaga si hubo alguna anomalía o negligencia en el caso; entretanto, el Ministerio de Salud aún no se pronuncia. Soy502 consultó si se tiene conocimiento de lo ocurrido, pero todavía no hay respuesta.

El caso

La enfermera se habría empezado a sentir mal el domingo 24 de agosto, y lo notificó cuando ingresó a su turno laboral en la Emergencia para Adultos, pero, de acuerdo con sus propias compañeras de trabajo, se le hizo una "revisión superficial" y hasta "fue regañada por haberse enfermado".

Al día siguiente habría manifestado no sentirse mejor y habría sido atendida nuevamente por un doctor.

Llegó a su casa después de haber terminado su jornada y horas después regresó al hospital para una nueva evaluación, ya que su condición habría empeorado. Por razones que aún no están claras, no habría sido revisada por médico, de acuerdo con la denuncia pública que hizo personal del nosocomio.

Finalmente, el martes 26 entró en paro cardiorrespiratorio y falleció después de varias complicaciones en su cuadro clínico.

Compañeros de la enfermera Carmen Barrutia denunciaron presuntas negligencias médicas en el Hospital Pedro de Bethancourt. (Foto: Archivo/Soy502)

Exigen explicaciones

Familiares y compañeros de trabajo de la enfermera han exigido explicaciones a las autoridades del Hospital y, en busca de mediación, acudieron a la diputada Evelyn Morataya, quien visitó el lugar.

La verificación quedó grabada en video y ahí el director del centro, Luis Humberto González, indicó que se están haciendo las averiguaciones respectivas. Según dijo, este viernes 5 de septiembre se presentarían los primeros resultados.