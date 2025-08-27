-

El caso de Ester Noemí Mérida lleva 12 años sin una sentencia definitiva.

El Instituto de la Víctima acompaña a la familia de Ester Noemí Mérida, una adolescente de 14 años asesinada en 2013, en el proceso judicial que se desarrolla actualmente en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Femicidio, en el departamento de Guatemala.

Ester Noemí, cuya vida fue arrebatada brutalmente hace casi 12 años, en un hecho que conmocionó a su comunidad. (Foto: Instituto de la Víctima)

El caso ha enfrentado dilaciones judiciales, apelaciones y retrasos, pero este 26 de agosto de 2025 continúa por tercera vez el debate oral y público, que se lleva a cabo de forma virtual.

Dolor comunitario

Ester Noemí desapareció el 14 de noviembre de 2013 en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala. Ese día, su abuelo le pidió que fuera a traer tortillas alrededor de las 6 de la tarde. Nunca regresó.

Un día después, su cuerpo apareció sin vida, a pocos metros de su hogar.

El principal acusado es Selvin Alejandro González Arrecis, quien era conviviente de la madre de la menor. Enfrenta proceso por femicidio y violación con agravación de la pena. La prueba científica sugiere que al menos otra persona más participó en el crimen.

Ester Noemí recién había cumplido 14 años de edad, el 20 de octubre del 2013 y el 14 de noviembre de ese año desapareció. (Foto: Instituto de la Víctima)

"Me la secuestraron en la noche", relata con dolor Keren Mérida, madre de Ester Noemí Mérida, al recordar cómo comenzó la tragedia. Fue el propio Selvin Alejandro González Arrecis, entonces conviviente de la madre de la menor, quien la contactó para informarle que su hija había desaparecido. En ese momento, vecinos y conocidos se organizaron para buscar a la adolescente, pero no lograron localizarla esa noche.

Al día siguiente, durante una nueva jornada de búsqueda, el cuerpo de Ester Noemí, de apenas 14 años, fue hallado en un terreno baldío a escasos 100 metros de su casa, en San Pedro Sacatepéquez. Presentaba politraumatismo y señales de violación.

Horas más tarde, Selvin Alejandro fue capturado como principal sospechoso del crimen. Sin embargo, en 2016, el Tribunal de Sentencia Penal de Femicidio lo absolvió y ordenó su libertad inmediata, una decisión que generó indignación en la familia y en su comunidad.

Justicia tardía

En 2016, el acusado fue absuelto y puesto en libertad. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión, y tres años después, en 2019, el caso fue reenviado a juicio. El Instituto de la Víctima se sumó al proceso en diciembre de 2022, luego de recibir a la madre de Noemí, referida por la Fundación Sobrevivientes.

El principal acusado del crimen es Selvin Alejandro González Arrecis, quien era conviviente de la madre de la víctima. (Foto: Instituto de la Víctima)

El proceso enfrentó más tropiezos: el acusado fue declarado en rebeldía tras ausentarse a varias audiencias y capturado nuevamente en agosto de 2023. En enero de 2024, el debate se suspendió porque la jueza presidenta ya había conocido el caso en otra etapa, y el expediente fue reasignado.

Finalmente, el debate se realiza por tercera vez, el nuevo juicio inició el 19 de agosto de 2025 y continuó el 26 de agosto, con la presentación de peritos en biología y genética, además del testimonio de quien localizó el cuerpo de la menor.

El caso de Ester Noemí Mérida lleva 12 años sin una sentencia definitiva, su familia aún espera justicia. (Foto: Instituto de la Víctima)

"No olvido cuando me decía: 'Mamita, yo voy a estudiar, voy a trabajar y te voy a sacar de trabajar'. Esas palabras nunca se cumplieron... y la justicia me ha fallado una y otra vez. Solo pido justicia para mi hija", expresó la madre de Ester Noemí con la voz quebrada por el dolor y los años de espera.