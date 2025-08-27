Ligan a proceso al responsable del asesinato de colombiana en Santa Rosa

-

Pobladores alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en un terreno baldío en Santa Rosa.

Cristian G. fue ligado a proceso penal por femicidio en Santa Rosa, señalado como responsable de la muerte de la ciudadana colombiana Catalina Vélez Henao.

Las investigaciones refieren que el 3 de mayo de 2025, el acusado habría trasladado en su vehículo a la víctima, con quien mantenía una relación sentimental, hacia un terreno baldío en la finca Chanteros, Barberena.

En ese lugar, presuntamente le disparó con un arma de fuego y le causó la muerte.

La familia de Catalina viajó a Guatemala para continuar con los procesos legales. (Foto: Archivo/Soy502)

La resolución fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Violencia Sexual, tras los argumentos y pruebas presentadas por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio.

Crimen contra colombiana

El caso tomó relevancia internacional cuando, el 9 de mayo, medios de comunicación en Colombia difundieron la desaparición de Catalina Vélez, ocurrida un día antes de su asesinato, tras viajar a Guatemala.

Catalina tenía alerta por desaparición en Colombia desde el dos de mayo de este año y su cuerpo fue localizado en Guatemala un día después. (Foto: vía 30 minutos)

Ese mismo fin de semana, pobladores de la aldea Ixpaco, en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, notificaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en un terreno baldío, hecho que más tarde fue vinculado con la investigación y con el proceso judicial contra Cristian G.

TE PUEDE INTERESAR: 41 guatemaltecos permanecen en Alligator Alcatraz, confirman autoridades