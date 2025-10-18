Caso fuga de reos: realizan incautaciones y una primera captura

-

Estos son los primeros resultados de los allanamientos que se llevan a cabo este viernes.

El Ministerio Público (MP) realiza allanamientos en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa y Jutiapa en seguimiento al operativo "Corrupción en el Sistema Penitenciario (SP)".

Esto se dio tras la fuga de los 20 reos que se encontraban privados de libertad en el Centro Carcelario de Máxima Seguridad Fraijanes II.

Como resultado preliminar de las diligencias lideradas por la Fiscalía de Delitos Administrativos, se logró la incautación de dispositivos electrónicos, dijeron las autoridades.

De igual manera, el secuestro de documentos oficiales, los cuales contribuirán al fortalecimiento de las investigaciones que se llevan en desarrollo por las autoridades, indicó el MP.

Dispositivos electrónicos han sido incautados este viernes. (Foto: MP)

Capturado

Además, se coordinó la captura de Víctor Arnoldo Alveño, subdirector de Fraijanes II, señalado de los delitos incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión, según afirmaron las autoridades.

La aprehensión se realizó en aldea Cerro Gordo, Jutiapa, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Víctor Arnoldo Alveño, subdirector de Fraijanes II fue capturado. (Foto: MP)

Las distintas diligencias continúan en curso por los fiscales del MP en coordinación con otras instituciones.