¡Atención! MP realiza allanamientos en el Ministerio de Gobernación

Las diligencias están relacionadas con la fuga de los 20 reos que estaban recluidos en Fraijanes II.
TE PUEDE INTERESAR: Bernardo Arévalo nombra a nuevo ministro de Gobernación
La tarde de este viernes se han hecho presentes fiscales del Ministerio Público (MP) al Ministerio de Gobernación.
Esto se da tras las renuncias del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el viceministro de Seguridad, José Portillo, y la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, debido a la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel Fraijanes II.
La Fiscalía de Delitos Administrativos en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecuta diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en tres departamentos de Guatemala, explicó el MP.
En seguimiento a una investigación en curso contra los funcionarios responsables de la fuga masiva en la cárcel de Fraijanes II, indicó el MP.