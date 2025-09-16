Darío Morales enfrentará juicio por complicidad en ejecución extrajudicial de Gerardi

-

Exsargento Darío Morales enfrentará juicio por complicidad en ejecución extrajudicial de Monseñor Gerardi.

El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió enviar a juicio al exsargento Rubén Darío Morales García, señalado de complicidad en la ejecución extrajudicial y falso testimonio relacionados con el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, ocurrido en 1998.

La fiscalía logró la apertura a juicio contra un exmilitar vinculado al caso Gerardi. (Foto: Wilder López/Soy502)

La jueza Abelina Cruz indicó que, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, se estableció la pertinencia de

Durante la audiencia, Cruz resaltó la contradicción en las declaraciones de Morales, quien afirmó no haber portado cámara en la escena del crimen, pese a que se argumentó que actuaba como fotógrafo asignado por el Estado Mayor Presidencial.

Además, la jueza destacó que no se presentaron pruebas claras para sustentar la función que Morales habría desempeñado, lo que, junto con otras evidencias, fundamenta su posible participación en los delitos.

Debido a lo anterior, se ordenó la apertura a juicio y la designación del Tribunal Primero de Sentencia Penal del Grupo D de Mayor Riesgo para conocer el caso.

Dario Morales es señalado por el Ministerio Público de haber colaborado en la alteración de la escena del crimen de Monseñor Gerardi. (Foto: Wilder López/Soy502)



Según la investigación, Morales habría estado presente en la escena del crimen el 27 de abril de 1998. La jueza señaló que Morales declaró no haber visto cámaras en el lugar, a pesar de que se argumentó que él actuaba como fotógrafo asignado por el Estado Mayor Presidencial, encargado de documentar los hechos.

La investigación del MP recuerda que Monseñor Gerardi fue considerado "enemigo interno" por la inteligencia militar. (Foto: Archivo/Soy502)

En su calidad de sargento especialista del Ejército y camarógrafo de contrainteligencia del Estado Mayor Presidencial, se le señala por haber colaborado en la alteración de la escena del crimen y en la cooperación con altos mandos militares involucrados en el asesinato.

La audiencia de ofrecimiento de prueba quedó programada para el 22 de septiembre y estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo D. (Foto: Wilder López/Soy502)

Por ello, la jueza determinó que hay indicios suficientes para abrir juicio contra Morales García y designó al Tribunal Primero de Sentencia Penal, del Grupo D de Mayor Riesgo, para conocer el caso

La audiencia de ofrecimiento de prueba quedó programada para el 22 de septiembre y estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo D.