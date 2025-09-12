¡En minutos! Hombre de la tercera edad se roba un carro en zona 7 (video)

Las imágenes muestra cómo el hombre "inspecciona" bien toda el área antes de llevarse el carro.
El video de un hombre de la tercera edad robándose un auto estacionado en la colonia Landívar, zona 7, ha causado indignación.
El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre, pero hasta ahora se publicaron las imágenes.
Según el video, el hombre se acerca al carro, mientras otro individuo permanece en los alrededores para supervisar la zona.
El adulto mayor vigila cada esquina cuando en cuestión de minutos, abre la puerta del copiloto, ingresa al auto y se lo lleva.
Mira aquí el video:
Según testigos, el propietario del auto afirmó que este es su herramienta de trabajo diario, por lo que hace un llamado para quienes sepan algo del vehículo.