Casa del Terror: encuentran tres personas atadas y asesinadas en Mixco

-

Pandilleros habrían asesinado al arrendatario de la vivienda.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican cuerpo con señales de violencia en ruta al Pacífico

La mañana del martes 19 de agosto fueron localizados tres cuerpos desmembrados en el interior de una vivienda ubicada en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, confirmaron los Bomberos Municipales de Mixco.

Entre las víctimas se encontraba un hombre de 78 años, identificado como arrendatario del lugar, quien habría alquilado la vivienda a varios jóvenes.

La víctima presentaba señales de violencia física y heridas causadas por arma blanca.

(Foto: Bomberos Municipales de Mixco)

El caso empezó un día antes, cuando los Bomberos Municipales de Mixco localizaron prendas con manchas de sangre en las cercanías del sector.

El hallazgo

Vecinos alertaron de un fuerte olor proveniente de la vivienda; esto llevó a una inspección más detallada que permitió ubicar los restos humanos.

(Foto: Bomberos Municipales de Mixco)

El Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 que los restos humanos estaban envueltos en plástico negro, guardados en un maletín y cubiertos con sábanas sobre un colchón.

Debido a su estado, no fue posible identificar de inmediato la edad ni el sexo de las víctimas. El hallazgo será analizado por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además, en el lugar también se encontraron envases, sábanas y otros objetos que fueron embalados para su análisis y que podrían aportar información clave en la investigación.

(Foto: Bomberos Municipales de Mixco)

Estructuras Criminales

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho estaría vinculado a la participación de pandilleros.

Testigos aseguraron que durante el fin de semana hubo una reunión en la que presuntamente se realizó un ritual como parte de una alianza entre estructuras delictivas.

En el lugar también fueron vistas dos mujeres armadas que custodiaban la entrada de la vivienda. Ambas fueron puestas bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) mantienen acordonado el lugar para asegurar la escena y recopilar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.