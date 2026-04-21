Caso Itzapa: Bombero acepta culpa y recibe condena por mentir sobre muerte de víctima

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Una audiencia de aceptación de cargos se desarrolló en el caso Itzapa, el cual involucra elementos de la PNC por la muerte de Milton Santamaría y Eldin Choc.

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Una audiencia de aceptación de cargos se desarrolló este 21 de abril con la comparecencia de Jorge Alexander Callejas, bombero de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, quien decidió someterse al procedimiento tras ser capturado vinculado a la muerte de dos hombres en dicho municipio.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, Milton Santamaría y Eldin Choc fallecieron de manera brutal en abril de 2024. Ambos estaban bajo custodia policial cuando fallecieron, lo que fue catalogado como una ejecución extrajudicial.

En el caso de Callejas, el MP lo señala de trasladar el cadáver de Santamaría hacia un hospital y mentir al indicar que había fallecido en un accidente de tránsito.

"El 18 abril de 2024, a las 19:30 horas, a raíz de una llamada asistió a la Subestación de la PNC, ubicada en San Andrés Itzapa, Chimaltenango y junto a otro compañero, establecieron que estaba el cuerpo de Milton Santamaría, que había fallecido momentos antes, y conscientes que ya había perdido la vida, lo trasladaron hacia el Hospital Regional de Chimaltenango, aduciendo que lo habían encontrado en la vía pública producto de un accidente", dijo el agente fiscal durante la audiencia.

Posteriormente, Callejas decidió admitir la culpa, para lograr una rebaja en la condena.

Jorge Callejas admite la culpa en caso Itzapa.



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El juez de Mayor Riesgo B, Eduardo Orozco, resolvió condenarlo por encubrimiento propio a un año con seis meses conmutables, ya con la reducción que concede la ley.

Juez emite condena en contra de Jorge Callejas en el caso Itzapa.



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El caso

Agentes de la PNC detuvieron a las víctimas, quienes aparentemente "hacían escándalo en la vía pública". Aunque al principio indicaron que se opusieron a la detención, la investigación arrojó que fueron víctimas de brutalidad policial y que fue un crimen por discriminación por su orientación sexual.

Entre los indicios recabados por la Fiscalía, hay un audio proporcionado por un testigo del hecho grabado cuando Vásquez Rabanales golpeada brutalmente a una de las víctimas en el interior de la comisaría, mientras este pedía auxilio.

Juez emite condena en contra de Jorge Callejas en el caso Itzapa.



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Milton, de nacionalidad canadiense, sufrió un golpe en la cabeza que le causó hemorragia y le habría causado la muerte.

También se reveló que cuando los bomberos llegan a la subestación policial y trasladan a la víctima a un hospital, en las cámaras se observa que iba sin vida.

Además, se informó que en la necropsia realizada al cuerpo de Milton, se determinó que sufrió varios golpes, los cuales fueron proporcionados con brutalidad y mientras estaba esposado.

MP presenta fotogramas en los que se observa como Milton Santamaria fue trasladado por bomberos de la comisaria de San Andrés Iztapa hacia el hospital.



A su ingreso al hospital ya habia fallecido a causa de los golpes que recibió. pic.twitter.com/Kdm5BSnq1Q — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 13, 2025

Según la investigación, con la muerte de Santamaría, el jefe de la subestación, dijo que debían "desaparecer a Choc", pues era el único testigo de lo ocurrido.

Es así, como ingresan a Choc al carro del exsubinspector y lo trasladan a un terreno baldío en jurisdicción de otro municipio. Previo a abandonarlo, fue torturado (el cuerpo presentaba señales de violencia, la mutilación de dedos y la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento), se dio a conocer.

La testigo que proporcionó el audio, también declaró que mientras el exsubinspector golpeaba a los detenidos, les agredía verbalmente con las palabras: "para que aprendas a ser hombre".