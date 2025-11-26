Caso Jorge Marroquín: audiencia quedó suspendida por amparo

-

Una vez más quedó suspendida la audiencia de etapa intermedia en contra de Bryan Torres, acusado del asesinato de Jorge Marroquín.

Para este miércoles 26 de noviembre estaba programada la audiencia de etapa intermedia por el caso del asesinato de Jorge Marroquín, cuyo cuerpo fue localizado en el baúl de su vehículo el pasado 7 de febrero.

Sin embargo, la audiencia en mención no se desarrolló, debido a que hay un amparo pendiente de ser resuelto presentado por la familia de Marroquín, quienes buscan ser aceptados como querellantes en el caso.

El juez informó que esperará a que la Sala resuelva para continuar con el proceso penal, por lo que programó la próxima audiencia para el 20 de enero de 2026.

Bryan Torres acusado en el crimen de Jorge Marroquín. (Foto: cortesía)

Sobre el caso

El 30 de enero de este 2025 fue el último día que vieron con vida a Jorge Marroquín. Ante su desaparición, familiares y amigos lo buscaron, presentaron denuncia ante las autoridades y difundieron su foto en redes sociales.

Los días pasaron y no se supo más de Jorge. Sin embargo, fue el 7 de febrero las autoridades localizaron su vehículo en un sector de Mixco y al inspeccionarlo se percataron de que el cuerpo estaba en el baúl del carro.

Según informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte fue por una hemorragia encefálica secundaria a trauma cráneo-encefálico, es decir, un golpe fuerte en el cráneo.

Un día después, fue capturado en la zona 17, Bryan Enrique Torres Estrada, de 34 años. Señalado como el principal sospechoso de cometer el asesinato.

Según la investigación, Torres era amigo de Marroquín y lo asesinó para no pagarle una deuda.