Revés para "Los Mexicanos", Sala agrega delitos que un juez les había quitado

La Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvió modificar la resolución del juez Eduardo Orozco en el caso de "Los Mexicanos".

En septiembre pasado, el juez de Mayor Riesgo B, Eduardo Orozco, ligó a proceso penal a ocho integrantes de la banda "Los Mexicanos", a quienes se les atribuyen múltiples asesinatos y asaltos violentos.

En la resolución del juez, quedaron ligados a proceso penal por los delitos de asesinato, plagio o secuestro, tortura y robo agravado, pero no fue por todos los hechos imputados, sino solo en algunos, además el juez dictó falta de mérito para el delito de falsedad material.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado, apeló dicha resolución y recientemente la Sala Segunda de Mayor Riesgo le dio la razón al Ministerio Público y modificó la resolución del juez.

En ese sentido, la Sala resolvió dictar auto de procesamiento por los delitos de falsedad material, plagio o secuestro y tortura a los integrantes de "Los Mexicanos".

Además, amplió el plazo de investigación del MP para que entregue el acto conclusivo el 29 de diciembre de 2025.

Mientras, la audiencia de etapa intermedia, en donde el juez resolverá si la banda es enviada a juicio, quedó programada para el 12 de enero de 2026.

(Foto: Soy502)

Una peligrosa banda

De acuerdo con la investigación del MP, "Los Mexicanos" era una banda que operaba desde hace varios años. Se cree que se apropió entre Q40 y Q50 millones en robos y asaltos violentos.

En el proceso penal, la Fiscalía les imputó al menos seis hechos cometidos entre 2021 y 2024. Entre estos, el robo a una granja en Escuintla, un asalto a una empresa de seguridad privada que custodiaba dinero de remesas en San Marcos, también el asalto violento a una empresa de bebidas carbonatas, entre otros.

En los robos y asaltos violentos, la banda mataba a las víctimas que no cooperaban, o a veces por "diversión", según lo establecieron los investigadores, pese a tener a guardias de seguridad privada sometidos y despojados de sus armas, los mataban.

Para sus actividades delictivas usaban armas de grueso calibre, algunas con silenciadores, chalecos antibalas, y también se hacían pasar por investigadores de la Policía Nacional Civil, utilizando uniformes falsos y órdenes de allanamiento falsas.