Caso Litzy Cordón: continúa juicio con la presentación de más pruebas

Este lunes continuó el juicio por el secuestro y asesinato de Litzy Cordón.

Litzy Cordón, de 20 años, fue secuestrada el 5 de octubre de 2020 y un día después su cuerpo fue localizado en un terreno en la aldea Vega del Cobán, Teculután, Zacapa.

El caso conmocionó a todo el país, por la manera en que ocurrieron los hechos y cuando las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables, pues se trata de Kevin Rivas, primo de la víctima.

En el desarrollo del juicio, la Fiscalía ha presentado varias pruebas, entre estas declaraciones testimoniales, fotogramas y peritajes que realizó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Durante la audiencia de este 26 de enero, la Fiscalía interrogó a un perito del Inacif, que tuvo a su cargo el análisis de ADN.

Este lunes 26 de enero, continúo el juicio en contra de Kevin Rivas por el crimen de Litzy Cordón, su prima.



El sindicado, Kevin Rivas, comparece en el juicio por videoconferencia, debido a que el Sistema Penitenciario lleva una semana sin trasladar a los privados de libertad hacia tribunales.

El juicio continúa en desarrollo en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Brutal crimen

Inicialmente, se creyó que la joven estaba desaparecida, pero una llamada cambió el escenario.

Litzy se conducía en una motocicleta cuando fue secuestrada, ese mismo día, familiares recibieron una llamada exigiendo el pago de Q5 millones.

El papá de Litzy, quien ya declaró en el juicio, explicó que reunió Q42 mil, pero no fue suficiente porque mataron a la víctima.

Informes que tiene la Fiscalía detallan que Litzy fue golpeada, abusada sexualmente y asfixiada.

Además, que otras personas, pudieron estar involucradas en el hecho.