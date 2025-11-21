Caso Melissa Palacios: la nueva petición de Fernanda Bonilla

-

Los acusados en el caso de Melissa Palacios hicieron una petición a la Sala Primera de Mayor Riesgo.

María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín acudirán nuevamente a los tribunales el próximo 9 de diciembre, esto por una petición que hicieron ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo.

En octubre, presentaron dos amparos en contra de la resolución del 2 de septiembre de la jueza Carol Berganza, que los envió a juicio por el asesinato de Melissa Palacios. Estas acciones las presentaron al estar en contra de la resolución, pero también de la manera en que se desarrolló la audiencia.

La nueva petición que hicieron los acusados el pasado 14 de noviembre, es que las vistas para conocer estos amparos, se desarrollen de manera pública para asistir.

De esa cuenta, quedaron programadas las vistas de los amparos para el 9 de diciembre a las 8:30 y 11:00 horas.

Acusados en crimen de Melissa Palacios piden que vistas por amparos sean públicas. (Foto: cortesía)

Recusaciones rechazadas

Los acusados han recusado a la jueza Carol Berganza en varias ocasiones. Todas han sido declaradas sin lugar por considerar que no hay elementos suficientes.

Las vistas de los amparos se desarrollarían antes que la jueza programe audiencia de ofrecimiento de prueba.

Esto luego que el pasado 13 de noviembre, la Sala Primera de Mayor Riesgo declarara sin lugar la recusación en contra de la jueza Berganza.

El caso

Melissa Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín.

En una extensa audiencia, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio detalló el caso y los indicios recabados en contra de los acusados.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación. Además, se incorporaron fotografías y registros de telefonía y de videovigilancia que ubican a Melissa abordando un vehículo conducido por Bonilla el día de su desaparición.