Caso Melissa Palacios: Sala rechaza recusación de Fernanda Bonilla contra jueza

María Fernanda Bonilla tuvo un nuevo revés, luego de que la Sala Primera de Mayor Riesgo declarara sin lugar la recusación en contra de la jueza Carol Berganza.

Este jueves 13 de noviembre se desarrolló una audiencia en la Sala Primera de Mayor Riesgo, por una recusación en contra de la jueza Carol Berganza.

María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados de la desaparición y asesinato de Melissa Palacios, recusaron a la jueza, quien los envió a juicio, por una supuesta enemistad, pero luego que la Sala escuchara los argumentos de las partes, decidió declarar sin lugar la recusación.

Con esto, la Sala confirma que la jueza Berganza continúe conociendo el caso.

¿Qué sigue ahora?

Tras la confirmación de la Sala, la jueza podrá programar la audiencia de ofrecimiento de prueba, previo al inicio del juicio por asesinato. Esto, si los acusados no vuelven a accionar legalmente.

El Caso Melissa Palacios

Melissa Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín.

En una extensa audiencia, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio detalló el caso y los indicios recabados en contra de los acusados.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación. Además, se incorporaron fotografías y registros de telefonía y de videovigilancia que ubican a Melissa abordando un vehículo conducido por Bonilla el día de su desaparición.