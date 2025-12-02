Caso Odebrecht: Exabogado de Baldizón fue condenado mientras que absuelven a otro

-

Dos acusados en el caso Odebrecht, escucharon la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo B, uno fue condenado y el otro absuelto.

Diego Chacón Yurrita, exabogado de Manuel Baldizón fue condenado en el caso Odebrecht. Aunque la Fiscalía pidió que fuera sentenciado por tres delitos, el Tribunal de Mayor Riesgo B, aseguró que solo dos de ellos se pudieron comprobar.

En la sentencia dictada el pasado 1 de diciembre, el Tribunal expuso que Chacón quedó absuelto del delito de lavado de dinero, pues aseguran que la FECI presentó montos imprecisos y que no hubo trazabilidad del dinero, por lo que no se podía establecer el delito.

Mientras, por falsedad ideológica le impuso una pena de tres años de prisión y por asociación ilícita una pena de seis años. También una inhabilitación especial para ejercer el cargo mientras dure la condena.

El otro acusado, era Pablo Yanes, hermano de un exdiputado del extinto partido Líder de Manuel Baldizón. En su caso, el Tribunal lo absolvió de todos los delitos.

Tribunal de Mayor Riesgo B emitió sentencia en caso Odebrecht. (Foto: Wilder López/Soy502)

Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi

Este caso surgió en 2018, cuando entonces la antigua FECI y la extinta CICIG presentaron la acusación por sobornos millonarios.

En ese momento se acusó al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón, pero años después, quedaron libres de los señalamientos pues los jueces determinaron que la acusación del MP era inexacta.

Pese a ello, varias personas cercanas a Baldizón, principalmente exabogados han sido condenados.