Vacunas Sputnik: MP pide captura de exministra de Salud, pero minimiza el caso

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La FECI pidió la captura de cuatro exfuncionarios del Gobierno de Alejandro Giammattei por el caso Sputnik.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) finalmente presentó la investigación por la adquisición de las vacunas Sputnik.

Según el jefe de la Fiscalía, Rafael Curruchiche, fueron cerca de 12 denuncias las que ingresaron por este tema. Además, de indicar que medios de comunicación, diputados y personas estaban tratando de sacar provecho del caso.

De acuerdo con Curruchiche, se realizó una investigación minuciosa en la que detectaron irregularidades, pero la acusación se centra en cuatro exfuncionarios del Gobierno pasado, sin incluir a Alejandro Giammattei ni Miguel Martínez, quienes aparecían en las denuncias presentadas.

"Al analizar este acuerdo detenidamente nos pudimos establecer una serie de irregularidades que para el Ministerio Público conllevan la constitución de delitos. Muchas de estas cláusulas del convenio era muy difícil que el Estado de Guatemala los pudiera cumplir. Y sin embargo, aquí es donde ya entra qué papel jugó la exministra de salud en ese entonces", dijo Curruchiche.

Según la FECI, hubo posibles delitos porque Rusia no cumplió con parte del convenio y Guatemala no exigió, además de recibir vacunas que estaban próximas a vencer.

"Lo que hizo el estado de Guatemala fue adquirir de esas 16 millones pero como no vinieron sólo mandaron 8 millones, es decir, 4 millones del componente 1 y 4 millones del componente 2, sólo vino únicamente el 50%. Cada componente, el 1 y el 2, tenía un costo de 19.95 dólares", aseguró Curruchiche.

Las órdenes de captura

La FECI pidió la orden de captura en contra de cuatro exfuncionarios, entre ellos:

Amelia Flores, exministra de Salud, por falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación.

Nancy Pezzarossi, exviceministra por abuso de autoridad.

Rommel Noguera Ávila, exjefe del Departamento Financiero del MSPAS por abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Erick Delgado Urbina, exjefe del Departamento Administrativo del MSPAS por abuso de autoridad.

"Toda esta investigación que se ha llevado a cabo, y que algunas personas pensaban que era un mega caso de corrupción, simplemente lo que hubo acá es incumplimientos", expresó Curruchiche, al terminar de presentar el caso.

Feci presentó investigación del caso Sputnik.



No hay acusación contra Alejandro Giammattei ni Miguel Martínez.



"Toda esta investigación que se ha llevado a cabo, y que algunas personas pensaban que era un mega caso de corrupción, simplemente lo que hubo acá es incumplimientos" pic.twitter.com/GbKu0XWNpY — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 26, 2026

Giammattei y "Miguelito"

Respecto al expresidente Alejandro Giammattei, el fiscal Curruchiche, aseguró que un antejuicio que fue presentado en 2020 por parte del entonces diputado Aldo Dávila, el cual fue rechazado inlimine incluso por la Corte de Constitucionalidad (CC) por lo que no pueden presentar otro antejuicio porque "sería sobre lo que ya se resolvió".

Con lo anterior, el fiscal dijo que tienen que esperar a que el exgobernante termine su período como diputado al Parlacen, para poder proceder.

"Todos esos hechos que nosotros los analizamos en las denuncias correspondientes, ya fueron objeto de un fallo de la CC, nosotros técnicamente y jurídicamente lo que esperaríamos es mejor que el señor Giammattei termine su periodo en el Parlamento Centroamericano y ya no gozaría de antejuicio para ya iniciar las diligencias correspondientes", manifestó Curruchiche.

Feci esperará a que Alejandro Giammattei termine su periodo como diputado al Parlacen para "iniciar con las diligencias", porque un antejuicio en contra de él ya fue rechazado. pic.twitter.com/CG5mXK53F5 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 26, 2026

Respecto a "Miguelito", la FECI pidió información a Estados Unidos.

"Nosotros hemos podido establecer a través de diversas fuentes abiertas de información que contra el señor Miguel Martínez hubo una sanción por parte de Estados Unidos en la lista Engel y en la ley Magnitsky. Hemos solicitado a Estados Unidos una asistencia y el día 26 de febrero recientemente ellos ya tienen la asistencia a través del Departamento de Justicia", explicó Curruchiche.

Luego, explicó que la solicitud tendrá que ser trasladada al Departamento del Tesoro y que ellos estarían esperando la información.

"Nosotros esperaríamos que Estados Unidos nos remita las pruebas en contra del señor Miguel Martínez. Obviamente todo esto lleva un proceso", dijo, al asegurar que es un trámite que pasa por varias instuticiones.

Por último reiteró: "Esperaríamos nosotros que Estados Unidos nos pueda remitir toda la información que ellos tienen en contra del señor Miguel Martínez para nosotros proceder de forma inmediata", con lo cual queda en duda si perseguiría al señalado si no llegan dichos datos.