MP pidió información a EE.UU. de Miguel Martínez para "poder actuar"

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El Ministerio Público solicitó información a Estados Unidos de Miguel Martínez, para "poder actuar" en su contra.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) brindó una conferencia de prensa para dar detalles del caso Sputnik.

El jefe de la Fiscalía, Rafael Curruchiche, informó que solicitaron cuatro órdenes de captura, en contra de exfuncionarios del Ministerio de Salud, y que adicional, pidieron información a Estados Unidos sobre Miguel Martínez.

Según Curruchiche, es de conocimiento público que Estados Unidos sancionó a Martínez, por lo que "necesitan esa información para actuar en su contra".

"Nosotros hemos podido establecer a través de diversas fuentes abiertas de información que contra el señor Miguel Martínez hubo una sanción por parte de Estados Unidos en la lista Engel y en la ley Magnitsky. Hemos solicitado a Estados Unidos una asistencia y el día 26 de febrero recientemente ellos ya tienen la asistencia a través del Departamento de Justicia", explicó Curruchiche.

MP pide información a EE.UU. para proceder en contra de Miguel Martínez. (Foto: Wilder López/Soy502)

Luego, explicó que la solicitud tendrá que ser trasladada al Departamento del Tesoro y que ellos estarían esperando la información.

"Nosotros esperaríamos que Estados Unidos nos remita las pruebas en contra del señor Miguel Martínez. Obviamente todo esto lleva un proceso", dijo, al asegurar que es un trámite que pasa por varias instuticiones.

Por último agregó: "Esperaríamos nosotros que Estados Unidos nos pueda remitir toda la información que ellos tienen en contra del señor Miguel Martínez para nosotros proceder de forma inmediata".

Esto significaría que si Estados Unidos no traslada información, el MP no perseguiría a "Miguelito".

Feci pidió a Estados Unidos información sobre Miguel Martínez por caso Sputnik



"Esperaríamos que Estados Unidos nos pueda remitir toda la información que ellos tienen en contra de Miguel Martínez para nosotros proceder de manera inmediata", dijo Rafael Curruchiche. pic.twitter.com/Ps3j41iEwB — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 26, 2026

La sanción de EE.UU. a Miguel Martínez

El pasado 01 de diciembre de 2023, Estados Unidos anunció una dura sanción en contra de Miguel Martínez, exdirector de Centro de Gobierno y hombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei.

La sanción fue aplicarle la Ley Magnitsky que incluye no dejarlo ingresar a Estados Unidos y congelar todos sus activos. Estados Unidos lo acusa de actos de corrupción y menciona la adquisición de vacunas Sputnik V.

"En 2021, Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala. La agencia especial anticorrupción de Guatemala investigó a Martínez por su papel en un controvertido pago vinculado a la compra de 16 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V COVID-19 por parte del gobierno guatemalteco", dijo el Departamento del Tesoro de EE.UU.

EE.UU. sancionó a Miguel Martínez por corrupción en adquisición de vacunas Sputnik.

En ese momento, Martínez emitió un comunicado para desmentir las acusaciones.

"Las supuestas acusaciones de actos de corrupción van en la línea de situaciones y actos en los cuales por ley no se puede tener injerencias como por ejemplo la compra de las vacunas.Estas fueron adquiridas por el estado en un convenio entre cancillerías y contrato directo con el Estado de Rusia. Por lo que exijo que demuestren las pruebas de las acusaciones que hacen en mi contra", dijo Martínez.