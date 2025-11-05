Caso Uniformes: juez liga a proceso penal a acusados y les da medida sustitutiva

-

Los dos acusados en el caso Uniformes, quedaron ligados a proceso penal. En este caso, el MP busca capturar al exministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

Jorge Eduardo Manuel Sis y Marvin Eduardo Mendoza Cholotío, acusados por supuestas anomalías en la adquisición de uniformes para la Policía Nacional Civil (PNC), quedaron ligados a proceso penal.

La audiencia de primera declaración se desarrolló a puerta cerrada, debido a la reserva del caso.

El juez del Juzgado Sexto, resolvió ligarlos a proceso penal por el delito de fraude, pero resolvió dictar falta de mérito por el delito de incumplimiento de deberes.

Además, les otorgó una medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliar, prohibición de salir del país y el pago de una caución económica.

El caso continuará bajo reserva, mientras la Fiscalía contra el Lavado de Dinero concluye la investigación.

En caso Uniformes, dos personas quedaron ligadas a proceso penal por fraude. Pero les dieron falta de mérito por incumplimiento de deberes.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/krFcEEuZuO — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 5, 2025

Debido a la reserva del caso, se desconocen detalles de la investigación. El MP solo ha informado que en una investigación detectaron anomalías en la adquisición de uniformes para la Policía Nacional Civil, (PNC).

Por este mismo caso, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tiene un orden de captura vigente.