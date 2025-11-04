Caso Uniformes: audiencia contra dos capturados está bajo reserva judicial

El caso Uniformes se encuentra bajo reserva, por lo que la audiencia de primera declaración de los dos capturados se realizó a puerta cerrada.
EN CONTEXTO: Caso Uniformes: capturan a dos presuntos implicados
El juzgado Sexto de instancia penal inició la audiencia de primera declaración en contra de Jorge Eduardo Manuel Sis y Marvin Eduardo Mendoza Cholotio, acusados en el caso Uniformes.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero, imputó los hechos en contra de los dos capturados, y pidió al juez que sean ligados a proceso penal por los delitos de Fraude e Incumplimiento de deberes.
La audiencia se desarrolló a puerta cerrada debido a que el caso está bajo reserva. El juez decidió aplazar la audiencia y la misma continuará este miércoles 5 de noviembre.
Hasta el momento se desconocen detalles de la acusación, el MP solo informó que detectó anomalías en la adquisición de uniformes para la Policía Nacional Civil.
Por este mismo caso, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tiene un orden de captura vigente.