Caso Uniformes: confirman segunda orden de captura contra Jiménez

El MP ejecutó varios allanamientos y reportó la captura de personas vinculadas al caso "Uniformes". En este caso también está acusado el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, suma una segunda orden de captura en su contra, esta vez por el Caso Uniformes, investigación del Ministerio Público (MP), que señala anomalías en la adquisición de uniformes para la Policía Nacional Civil.
"Concluyen 31 diligencias realizadas en las últimas horas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en distintos lugares de la República de Guatemala. Como resultado, se ejecutaron 20 órdenes de aprehensión relacionadas con diversas investigaciones en curso por el delito de lavado de dinero u otros activos, dirigidas a fortalecer los procesos de investigación penal y desarticular estructuras dedicadas a lavar dinero", informó el MP.
Posteriormente, detalló que en el Caso Uniformes, se capturó a personas vinculadas al hecho y que se pretendía hacer efectiva una orden de este tipo en contra de un exfuncionario del Ministerio de Gobernación.
Los operativos de este miércoles son en seguimiento a los primeros allanamientos realizados el 22 de agosto pasado.
El caso se encuentra bajo reserva judicial.