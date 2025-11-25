Caso UNOPS: Juez liga a proceso a director administrativo de Salud

-

El director administrativo del Ministerio de Salud quedó ligado a proceso penal por el caso UNOPS.

Edwin Romeo Sicán, director administrativo del Ministerio de Salud, quedó ligado a proceso penal por el delito de peculado por sustracción. Está acusado en el caso UNOPS, que investiga la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

El juez noveno, Selman Portillo, resolvió ligarlo a proceso al considerar que existen suficientes indicios que hacen suponer que tuvo participación en el contrato anómalo entre el Ministerio de Salud y la UNOPS.

También resolvió otorgarle medidas sustitutivas, consistentes en arresto domiciliar, el pago de una caución económica de Q25 mil y la prohibición de hablar con otros imputados.

Sicán se presentó al juzgado el pasado 19 de noviembre.

El caso

En conferencia de prensa, el Ministerio Público (MP) anunció el martes 21 de octubre, presentó el caso denominado "UNOPS, corrupción presidencial".

Según la FECI, el Ministerio de Salud firmó un convenio con UNOPS de manera anómala. Además, insistió en que en dichas negociaciones fue beneficiado el hermano del presidente Bernardo Arévalo.

También se informó sobre la solicitud de antejuicio en contra del ministro de Salud, Joaquín Barnoya Pérez, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

A su vez, también se emitió órdenes de captura para varios exfuncionarios vinculados a la firma del contrato con la UNOPS.

Según la denuncia presentada, el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Salud y la UNOPS habría sido empleado para la asignación de fondos públicos que no figuraban dentro del presupuesto general de la nación.