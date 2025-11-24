Sala niega amparo a Víctor Alvarizaes y deberá ir a prisión

-

El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, irá a prisión para cumplir una condena, luego que una Sala le negara los amparos en definitiva.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones resolvió denegar los amparos que el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, presentó en contra del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, por considerarlos que no son procedentes.

La resolución de la sala revoca el amparo que provisionalmente le había otorgado al exjefe edil en junio de 2025 y con ello ratifica la condena de 12 años de prisión en contra de Alvarizaes por el delito de peculado por sustracción, así como la orden de captura en su contra.

(Foto: cortesía)

El caso:

Alvarizaes enfrentó juicio en el Tribunal Undécimo Penal acusado de usar fondos de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula para pagar una campaña negra en contra del actual alcalde de ese municipio, Sebastián Siero.

En noviembre de 2024, el Tribunal lo absolvió al considerar que no había pruebas que demostraran la comisión del delito.

Sin embargo, en mayo de 2025, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, revocó la sentencia dictada y emitió una condena de 12 años y seis meses en contra de Alvarizaes, al considerar que las pruebas presentadas no fueron analizadas de una manera correcta y que, por lo tanto, sí era culpable de ese delito.

En esa resolución, la Sala ordenó que fuera enviado a prisión preventiva. El Tribunal Undécimo dio cumplimiento a ello.

Ante esto, Alvarizaes interpuso el amparo en la Sala Primera y provisionalmente se lo otorgaron en junio, pero al conocer el amparo en definitiva lo rechazaron junto a otras acciones presentadas.