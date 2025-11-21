Caso Usac: Ramón Cadena queda ligado a proceso con medida sustitutiva

-

El abogado Ramón Cadena quedó ligado a proceso penal por el caso Toma Usac: Botín Político.

El juez Víctor Cruz resolvió ligar a proceso penal al abogado Ramón Cadena, por los delitos de usurpación en forma agravada y depredación de bienes culturales, mientras dictó falta de mérito por sedición y asociación ilícita.

Esto por su presunta vinculación en el caso Toma Usac: Botín Político.

Como parte de su resolución, el juez otorgó medidas sustitutivas consistentes en arresto domiciliar, prohibición de comunicarse con otros sindicados y salir del país. También debe presentarse ante el Ministerio Público una vez al mes.

Cadena se entregó a la justicia el pasado 10 de noviembre, pues tenía una orden de captura en su contra desde 2023. Además, decidió presentarse al juzgado, pues desde hace varios meses había solicitado que se programara audiencia de primera declaración, pero no había sido viable.

Ramón Cadena, acusado en el caso Toma Usac, se entregó a la justicia. El juez Víctor Cruz le dio a conocer los motivos de su detención, pero dejó la audiencia de primera declaración para el viernes próximo. Video:@WilderLSoy502 pic.twitter.com/6UdgfkskGL — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 10, 2025

Caso Toma Usac

El proceso penal se originó tras la "Toma de la USAC" en 2022, cuando estudiantes ocuparon las instalaciones en protesta por la elección de Walter Mazariegos como rector.

La Fiscalía persigue a los jóvenes por esta acción, la cual derivó en la imputación de delitos como usurpación agravada, sedición, asociación ilícita y daño al patrimonio nacional.

Además, el Juzgado Décimo, a cargo del juez Cruz, autorizó las órdenes de captura por la ocupación de la universidad.

El caso ha tenido desarrollos previos, con otros estudiantes ligados a proceso. Una Sala de Apelaciones incluso ordenó al juez Cruz modificar los delitos imputados a algunos sindicados, agregando uno de mayor gravedad.

Las órdenes de captura fueron emitidas el 16 de noviembre de 2023 y alcanzan a 27 personas.