Caso Toma Usac: el abogado Ramón Cadena se entrega a la justicia

-

Ramón Cadena tenía una orden de captura vigente desde 2023 y está acusado de cuatro delitos.

Este lunes 10 de noviembre, el abogado Ramón Cadena se presentó voluntariamente en el Juzgado Décimo Penal, debido a una orden de captura vigente en su contra.

Cadena aseguró que se presentaba para solventar su situación legal ante las múltiples veces que solicitó programar una audiencia de primera declaración, sin respuesta.

Cadena esperaba que este día se desarrollara esa audiencia, sin embargo, en el lugar fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil y el juez Víctor Cruz solo le dio motivos de detención.

La audiencia de primera declaración quedó programada para el próximo viernes y se prevé que el Ministerio Público le impute los delitos de usurpación agravada, sedición, asociación ilícita y destrucción del patrimonio.

"El juez Cruz violó el derecho de toda la persona de acudir a un juez independiente, competente y capaz, esta es una detención arbitraria, no queda más que acudir a tribunales internacionales. No existe la justicia en Guatemala", dijo Cadena al salir de tribunales.

El acusado fue enviado de manera provisional a la cárcel Mariscal Zavala.

Ramón Cadena, acusado en el caso Toma Usac, se entregó a la justicia. El juez Víctor Cruz le dio a conocer los motivos de su detención, pero dejó la audiencia de primera declaración para el viernes próximo. Video:@WilderLSoy502 pic.twitter.com/6UdgfkskGL — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 10, 2025

Caso Toma Usac

El proceso penal se originó tras la "Toma de la USAC" en 2022, cuando estudiantes ocuparon las instalaciones en protesta por la elección de Walter Mazariegos como rector.

La Fiscalía persigue a los jóvenes por esta acción, la cual derivó en la imputación de delitos como usurpación agravada, sedición, asociación ilícita y daño al patrimonio nacional.

Además, el Juzgado Décimo, a cargo del juez Cruz, autorizó las órdenes de captura por la ocupación de la universidad.

El caso ha tenido desarrollos previos, con otros estudiantes ligados a proceso. Una Sala de Apelaciones incluso ordenó al juez Cruz modificar los delitos imputados a algunos sindicados, agregando uno de mayor gravedad.

Las órdenes de captura fueron emitidas el 16 de noviembre de 2023 y alcanzan a 27 personas.