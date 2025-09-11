Casos de tos ferina van en aumento: el 43% se ha detectado en la capital

-

Los últimos dos casos registrados se dieron en San Marcos.

Los casos de tos ferina en Guatemala van en aumento, la mayoría se han registrado en la capital y en menores de 5 años.

Ericka Gaitán, médica de Epidemiología del Ministerio de Salud y Asistencia social, afirmó que ya se están tomando las medidas necesarias para prevenir un mayor contagio.

Según Gaitán, ya se suman 158 casos de esta enfermedad detectados en el país, la mayoría en menores de 5 años.

De estos 158 casos, el 43% ha sido detectado en la capital.

"De este 43%, el 72% de casos pertenece a menores de 5 años, quienes han sido reportados en estado de gravedad", afirma Gaitán.

Recientemente, 6 casos han sido reportados en San Marcos, le sigue Izabal, Quiché, Jutiapa y Quetzaltenango, con un 5%.

Últimos casos reportados

Las autoridades del Hospital Regional de San Marcos confirmaron dos casos en el nosocomio.

Según el centro médico, el primer diagnóstico se confirmó en un trabajador que presentaba un cuadro de tos constante.

El segundo caso detectado fue en un menor de 1 año, quien llegó en estado de gravedad.

Según Gaitán, todos los casos detectados en el país, son brotes aislados que se han podido controlar con antibióticos.

"Lo preocupante es que están llegando menores de 1 año", afirma.

Por ello recalca la importancia de la vacunación en pequeños.

Síntomas en niños

Según el pediatra y especialista en Enfermedades Respiratorias, Alejandro de León, los síntomas en los más pequeños de casa son:

Tos en exceso.

Crisis de cianosis (labios azules por falta de oxígeno).

Dificultad respiratoria.

Retracción constal (hundimiento alrededor de las costillas al inhalar).

Fiebre, la cual no se presenta en todos los casos.

De León recomienda asistir de inmediato ante cualquiera de estos síntomas, pues la enfermedad debe ser detectada en las primeras tres semanas de síntomas, para que el tratamiento sea más efectivo.